Евакуація з Китаю: українці прибули в аеропорт Уханя і реєструються на рейс

Всі українці та іноземці, які будуть евакуйовані в Україну 19 лютого, вже приїхали в Міжнародний аеропорт Уханя і реєструються на спецрейс авіакомпанії SkyUp.

До аеропорту людей доставили доставили автобусами.

– На виконання рішення уряду України, посольство, в межах компетенції, завершило всі підготовчі заходи щодо вивезення громадян України з міста Ухань та інших міст провінції Хубей, – зазначили в диппредставництві.

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В евакуаційному списку 48 українців і 29 іноземців.

На сайті посольства також розміщено відео з аеропорту Уханя.



Нагадаємо, літак вилетів о 3.01 з аеропорту Бориспіль в Ухань для евакуації українців. Повернеться лайнер в Україну 20 лютого приблизно о 8.00.

Охорону приміщення, в якому знаходитимуться евакуйовані громадяни, посилять. Карантин триватиме 14 днів.

Джерело: Посольство України в Китаї