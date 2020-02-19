Гончарук пояснив, чому охоронятимуть об’єкт для карантину

Охорона об’єкту, в якому перебуватимуть на карантині евакуйовані з Китаю українці, буде достатньою для забезпечення виконання кількох цілей.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу.

– Об’єкт, звичайно, забезпечать охороною достатньою для того, щоб не допустити можливого поширення коронавірусу з одного боку. З іншого – щоб щодо цих людей (Які перебувають на карантині – Ред.) не вживали жодних провокацій, – сказав прем’єр-міністр.

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Гончарук вкотре повідомив про те, що усі громадяни України, яких евакуюють з Китаю, здорові. Тому до карантину потрібно ставитися більш стримано.

Він не уточнив інформацію щодо того, скільки кілець охорони планується створити поблизу зазначеного об’єкту.

Раніше з’явилося повідомлення про те, що для охорони приміщення, в якому знаходитимуться евакуйовані з Китаю українці, створять подвійне кільце.

Джерело: КабМін