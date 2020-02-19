Кондратюк ініціює засідання Ради до річниці Революції гідності

Віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк пропонує провести позачергове пленарне засідання парламенту, на якому заслухати звіт про розслідування злочинів проти учасників Революції гідності в 2013-2014 роках.

– Я підтримую позачергове, окреме засідання Верховної Ради, на якому варто ухвалити спеціальну заяву про шосту річницю Революції гідності і послухати звіт про поточний стан розслідування злочинів проти Майдану, – сказала Кондратюк.

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Про те, як починалася Революція Гідності, детальніше можна прочитати у нашому матеріалі.