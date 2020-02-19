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Факти / Україна

Кримського журналіста Семену зустріли у Києві

Кримський журналіст Микола Семена, якого незаконно засудила окупаційна влада півострова, вранці 19 лютого потягом прибув на столичний вокзал.

– Щойно за особистим дорученням президента України Володимира Зеленського працівники Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини на київському залізничному вокзалі зустріли звільненого з незаконного утримання на території тимчасово окупованого Криму Миколу Семену, – повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, на кримського журналіста чекає лікування та реабілітація на базі Державної наукової установи Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами, тобто у Феофанії.

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Денісова також запевнила, що після лікування він отримає соціальне забезпечення від держави у повному обсязі.

Напередодні стало відомо, що Микола Семена, який 22 вересня 2017 року незаконно засуджений окупаційною владою, знаходиться на контрольованій урядом України території.

Фото: Людмила Денісова

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