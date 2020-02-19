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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют на 19 лютого: гривня не змінилася до долара

Нацбанк України не змінив курс гривні до долара.

На 19 лютого він становить 24,44 грн за $1.

При цьому європейська валюта подешевшала на кілька копійок і становить 26,43 грн за €1.

Читайте: Чому гривня падає після стрімкого зростання – НБУ назвав причини

Курс валют від НБУ на 19 лютого:

  • $1 – 24,4431 грн;
  • €1 – 26,4291 грн;
  • один польський злотий – 6,18;
  • 10 російських рублів – 3,83 грн.

Раніше аналітики дали прогноз курсу гривні на лютий 2020 в діапазоні 24,5-25,5 грн за долар.

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