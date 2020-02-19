Протести у Києві - проти чого мітингують люди

Під будівлею Офісу президента в Києві відбувається мітинг проти зміни законодавства про фіскалізацію ФОПів.
Активісти тримають прапори України, політичних партій Свобода і Європейська Солідарність та інших організацій.
Мітингувальники вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Зараз вони планують піти під будівлю Кабінету міністрів і будівлю комітетів.
Також на мітинг вийшли журналісти, які протестують проти ухвалення законопроекту про медіа та дезінформацію.
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Біля будівлі Кабміну протестує приблизно 2 тис. осіб. Присутні вийшли на проїжджу частину дороги на вулиці Грушевського і перекрили рух транспорту.
Учасники акції вимагають припинити тиск силових органів на Укрлендфармінг і звільнити Ситника, який, за їхніми словами, з особистих мотивів намагається знищити підприємство, яке сплачує мільярдні податки і дає роботу приблизно 27 тис. осіб.
Внаслідок акцій деякі відрізки центральних вулиць стали в заторах і тягнучках. Зокрема ускладнено рух на Хрещатику у бік вулиці Грушевського. Є тягнучка на Прорізній, Богдана Хмельницького, Володимирській, Миколи Лисенка.
Нагадаємо, депутати проголосували за поправку до законопроекту №1210, яка передбачає підвищення лімітів для ФОПів першої, другої та третьої групи до 1, 5 та 7 млн грн на рік відповідно.