Найманці Росії 22 рази обстріляли позиції ЗСУ

18 лютого упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 22 рази порушили режим припинення вогню, унаслідок чого загинув український військовий.

Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

– Один військовослужбовець ООС загинув, чотири захисника отримали поранення та ще двоє – бойове ураження, – повідомили у штабі.

Окрім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів.

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З початком доби російські окупаційні війська випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм поблизу Лебединського, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування.