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Факти / Україна

Намагалися зірвати розведення сил – Загороднюк про атаку бойовиків

Атака бойовиків 18 лютого на позиції ЗСУ на Донбасі могла бути спробою зірвати подальше розведення військ у регіоні.

Таку думку висловив міністр оборони Андрій Загороднюк. Він додав, що Україна ніколи не довіряла проросійським бойовикам.

– Коли йде війна, ви не можете довіряти противнику. Тому всі розведення не мають до довіри жодного відношення. Щодо розведення, то ми дивитимемось, як розвиватиметься ситуація, і тоді ухвалимо рішення. Але ті ділянки, які підготовлені, вони безпечні для нас, – сказав Загороднюк.

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Наразі немає остаточної домовленості щодо ділянок для проведення наступного розведення сил.

За словами міністра оборони, всі обстріли бойовиків відбувалися поза зонами розведення.

До слова, у НАТО заявили, що наступ проросійських окупантів на Донбасі підриває зусилля з мирного врегулювання.

Джерело: Укрінформ

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