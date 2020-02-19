Підприємства, що забруднюють навколишнє довкілля, зупинятимуть – рішення Кабміну

На засіданні уряду ухвалили законопроект Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Запроваджуємо інтегрований дозвіл для великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами довкілля. В ЄС усі великі підприємства обов’язково отримують такий дозвіл.

Інтегрований дозвіл – це перелік вимог до обсягів забруднення та необхідних заходів для зменшення впливу підприємств на довкілля.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

За словами Гончарука, підприємства мають здійснювати моніторинг викидів та щорічно звітувати про дотримання умов інтегрованого дозволу.

– Якщо підприємство не звітує, систематично порушує умови дозволу або не виконує його умови, йому можуть анулювати інтегрований дозвіл. Це означає, що робота підприємства буде зупинена, поки не будуть виконані всі умови дозволу, – пояснює прем’єр.

Запровадження цього дозволу сприятиме модернізації виробництва та впровадженню нових найкращих доступних технологій. А також призведе до зменшення промислового забруднення, покращення стану довкілля та здоров’я людей.

Раніше ми писали про те, що серед європейських країн Україна займає четверте місце за кількістю смертей через екологію.

Джерело: Олексій Гончарук