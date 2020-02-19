Політв’язень Кремля Стогній повернувся до Києва

Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада Криму незаконно затримала у листопаді 2016 року як “українського диверсанта”, повернувся у Київ.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Вона зазначила, що роки утримування політв’язня у нестерпних умовах сильно позначилися на стані його здоров’я.
Олексію Стогнію проведуть медичне обстеження та нададуть необхідну лікарську допомогу.
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Людмила Денісова також нагадала, що 115 громадян України досі незаконно утримуються Росією.
Нагадаємо, раніше до Києва повернувся Микола Семена – кримський журналіст, якого незаконно засудила окупаційна влада Криму.
Фото: Кримська правозахисна група
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