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Факти / Україна

Розстріли на Майдані: екс-бійця Омеги Косенка відправили під домашній арешт

Колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС Омега Володимира Косенка суд відправив під домашній арешт. Він зобов’язаний носити електронний браслет.

Володимира Косенка підозрюють у розстрілах на вулиці Інститутській під час Революції Гідності.

За словами слідчого, внаслідок застосування вогнепальної зброї спецпризначенцем загинув Олег Ушневич та дістав поранення Віталій Гуков.

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До слова, прокурор просив для підозрюваного обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб

Нагадаємо, Володимир Косенко також давав свідчення під час суду щодо п’яти екс-беркутівців. Він говорив, що стріляв по ліхтарях, щоб не було видно, де були на Майдані працівники міліції.

Підозрюваний запевняє, що у людей він не стріляв.

Раніше Факти ICTV писали, що 42 справи Майдану передали в ДБР.

Джерело: Громадське

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