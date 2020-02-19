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Факти / Україна

Сили ООС не втратили позицій після наступу бойовиків – Загороднюк

Підрозділи Об’єднаних сил не втратили своїх позицій після атаки бойовиків 18 лютого.

За словами міністра оборони України Андрія Загороднюка, українській армії лише не деякий час довелося залишити один із наглядових постів через масовані обстріли ворога.

– При цьому жодну з бойових позицій не втратили, – підкреслив він.

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Загороднюк додав, що майбутню атаку бойовиків видало скупчення ворожої техніки, що дозволило силам ООС підготуватися, щоб дати відсіч ворогу.

Як повідомлялося, біля населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний бойовики пішли в наступ. У результаті бою ЗСУ зазнали втрати.

Джерело: Міноборони

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