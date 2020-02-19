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Факти / Україна / Політика

Україна запровадить безвіз із Гренадою

На засіданні Кабміну міністри затвердили Угоду між урядами України та Гренади про скасування віз.

Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

Читайте: Україна підписала безвіз з Колумбією та Еквадором

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати зазначену Угоду.

Гренада — острівна держава у Карибському морі.

Україна запровадить безвіз із Гренадою / 2 фотографии

Нагадаємо, Представництво України при Європейському союзі нагадало українцям, що з 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн.

Джерело: Олексій Гончарук

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