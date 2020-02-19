На засіданні Кабміну міністри затвердили Угоду між урядами України та Гренади про скасування віз.

Громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

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Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко уповноважена підписати зазначену Угоду.

Гренада — острівна держава у Карибському морі.







Україна запровадить безвіз із Гренадою / 2 фотографии

Нагадаємо, Представництво України при Європейському союзі нагадало українцям, що з 2021 року ЄС запроваджує Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових подорожей до ЄС для громадян третіх країн.

Джерело: Олексій Гончарук