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Факти / Україна

В Україні створили Єдину комісію з питань політв’язнів

Кабінет міністрів створив Єдину комісію з питань політв’язнів, яких утримують в Росії.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Опікою наших політв’язнів в РФ займатиметься Єдина комісія з цих питань. Раніше цих комісій було дві.

За його словами, робота Єдиної комісії допоможе максимально якісно та своєчасно надавати допомогу, зокрема матеріальну, тим, хто повернувся з полону.

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Комісія також допоможе ефективно координувати взаємодію органів державної влади, які відповідальні за допомогу тим, хто був позбавлений свободи.

Раніше Вадим Пристайко повідомив, що домовленість щодо чергового обміну утримуваними особами на Донбасі можна буде укласти протягом місяця або двох.

Джерело: Олексій Гончарук

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