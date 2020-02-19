Який тример краще — бензиновий чи електричний

Електричні та бензинові мотокоси мають свої переваги та недоліки, які потрібно враховувати під час їх вибору.

Ручні коси сьогодні використовуються дедалі рідше. В домашньому хазяйстві їх практично не застосовують, тому що на зміну їм прийшло нове обладнання — тримери. Тримери бувають електричні та бензинові. Кожна категорія має свої особливості, в яких потрібно розібратися, щоб підібрати для себе відповідне обладнання.

Для початку варто визначитися з термінологією. Є деяка розбіжність щодо того, що називають тримером, а що — мотокосою. Твердження, що тример працює на електричній енергії, а мотокоса використовує ДВЗ, не зовсім правильне.

Насправді тример для трави можна назвати обома варіантами. А слово мотокоса є синонімом, що позначає те саме обладнання. Далі в статті буде використовуватися саме цей принцип.

Особливості електричного тримера

Сучасні тримери, що споживають електроенергію, мають багато позитивних якостей:

Електротримери підходять для використання в приватному секторі або на дачній ділянці. Вони здатні швидко прибирати дрібну траву невеликої товщини. Якщо потрібно підрівняти невеликий газон, то електричний варіант мотокоси — те, що треба.

Вага електротримерів менше ніж у бензинових аналогів. Тому вони більш легкі у використанні. Наприклад, ними без проблем зможуть скористатися люди похилого віку.

Конструкція електричних тримерів дозволяє їм працювати, не створюючи багато шуму. Також немає вихлопів, що дає значну перевагу над бензиновими варіантами під час використання в спальних районах.

Ще один плюс електричного тримера — ціна. Вона буде в середньому нижче ніж у бензинової коси.

Не вдалося обійтися і без деяких мінусів:

Електричні тримери не бажано використовувати в сиру погоду, особливо під дощем.

Якщо врахувати, що така коса не зможе працювати без підключення до мережі або генератора, її мобільність залишається під питанням.

Переваги та недоліки бензинових тримерів

Тепер роздивимося бензинові тримери, виділивши їх основні якості. Серед переваг тут можна виділити такі:

Бензинове обладнання часто має більшу потужність, ніж електричне. Такі мотокоси здатні зрізати не тільки траву, але й сухостій, кущі, молоді деревця.

Бензотример мобільний, тому що не має прив’язки до мережі. Його можна використовувати практично де завгодно.

Є також деякі негативні моменти:

Бензотример створює більше шуму, а його використання пов’язане з вихлопами. Це може накладати деякі обмеження на використання в житлових кварталах.

Ціна такої коси буде вище ніж у електричної. Це пов’язано з більш високою потужністю. Важити таке обладнання також буде більше.

Бензиновий тример трохи складніше обслуговувати — в нього потрібно самостійно заливати паливо.

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Що стосується конструкції бензотримерів, вона може передбачати двотактний або чотиритактний двигун. Двотактний мотор простіший, в нього відразу заливають мастило та бензин, змішуючи їх у певній пропорції. Чотиритактні двигуни працюють тихіше, мастило і паливо в них заливаються окремо.

Перед тим, як купувати тример, потрібно зрозуміти, скільки роботи йому доведеться виконувати. Якщо йдеться про догляд за невеликою галявинкою, електричної коси буде достатньо. Вона впорається зі своїм завданням, а ви не витратите багато грошей на купівлю.

А от працювати з великою ділянкою, на якій ростуть різні рослини, краще з допомогою бензинового тримера з потужністю не менше 1000 Вт. Щоб заготовлювати на зиму сіно, доведеться купити саме варіант з двигуном внутрішнього згоряння.

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