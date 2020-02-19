Зарплати в селах до 2024 року зростуть до середніх по країні – Милованов

Міністерство фінансів до 2024 року планує вирівняти рівень заробітної плати у сільській місцевості до рівня середньої зарплати по країні.

– Українські села повинні бути багатими! Ще одна ціль, яку уряд разом з парламентом готові втілювати. Ми плануємо вирівняти рівень заробітної плати за середнім рівнем по країні – з 85% до 100%, – повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милоанов.

За його словами, до 2024 року для жителів села більше можливостей для розвитку через:

залучення прямих інвестицій у сільське господарство;

збільшення переліку програм державної підтримки;

створення спеціального фонду;

бізнес-інкубатори для 5 тис. учасників, які готові створювати малі та середні підприємства;

нові механізми для кооперації;

підтримку виробників органічної продукції;

заходи ОТГ для підвищення комфорту жителів.

Читайте: Уряд виділив додатково 2,2 млрд грн на зарплати вчителям

Крім того, протягом найближчих п’яти років уряд планує створити 200 тис. нових робочих місць на селі.

Тому, на думку Тимофія милованова, для розвитку села важливою є реформа ринку праці, яка дозволить захистити права людей.

Раніше у Кабміні зробили прогноз, що реальна зарплата у 2020 році зросте на 8-9%.