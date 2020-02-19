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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 19 лютого (ОНЛАЙН)

Під час засідання 19 лютого депутати  у першому читанні розглянуть закон щодо питань громадянства.

Також на розгляд зареєстровані законопроекти щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг і посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним.

У другому читанні нардепи планують розглянути закон щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності.

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На порядку денному у депутатів також є розгляд низки питань ратифікації. Це стосується рамкової угоди між урядом України та урядом Королівства Данія і рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України.


 

Раніше Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради.

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