Бойовики обстріляли кладовище у Попасній

У результаті обстрілу забороненою Мінськими домовленостями зброєю збройними формуваннями Російської Федерації східної околиці міста Попасна пошкоджено більше 10 могил на міському кладовищі.

За даними української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була застосована ствольна артилерія калібру 122 мм.

– Факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил Російської Федерації до загальноприйнятих норм моралі, – йдеться у повідомленні.

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Українська сторона СЦКК звернулася до представників СММ ОБСЄ щодо фіксації зазначено факту.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з обстрілами на Донбасі.