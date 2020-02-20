У зоні проведення Операції об’єднаних сил задокументували ще один факт постачання Російською Федерацією озброєння бойовикам, які знаходяться в ОРДЛО.

Під час розмінування виявили військовий засіб ураження, який знаходиться виключно на озброєнні російської армії.

– Під час робіт з розмінування поблизу ділянки розведення військ в районі Станиці Луганської виявлено військовий засіб ураження виробництва Російської Федерації 2003 року – термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В. Вказаний боєприпас не виготовляється в Україні, не перебуває на озброєнні ЗСУ, – повідомили у штабі ООС.



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Речові докази долучили до кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (Ведення агресивної війни) та ч. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).







Для Гааги: на Донбасі знайшли боєприпас, який стоїть на озброєнні РФ / 2 фотографии

Слідство вважає, що відповідні засоби ураження застосовують проросійські бойовики у Луганській області для здійснення військової агресії проти ЗСУ.

До слова, міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що після наступу бойовиків 18 лютого сили ООС не втратили своїх позицій.

Фото: Штаб ООС