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Евакуація українців у Нові Санжари: на трасі Полтава-Олександрія обмежили рух

На трасі Полтава-Олександрія поліція обмежений рух транспорту через протести з приводу приїзду евакуйованих громадян з Уханю в Нові Санжари.

– На цей час рух транспорту трасою Полтава-Олександрія тимчасово обмежений, – зазначили у прес-службі патрульної поліції Полтавської області.

Читайте: Що відбувається в Нових Санжарах: як місто зустрічає евакуйованих з Китаю

Цю інформацію підтвердили у Нацполіції в Полтавській області, а саме, що рух обмежили через агресивних людей, які відмовилися виконувати вимоги поліцейських. Внаслідок чого виникли сутички.

Раніше Факти ICTV писали, чому паніки через ввезення вірусу в Україну не повинно бути.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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