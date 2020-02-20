У аеропорту Харкова прикордонники оформили 94 особи, які прибули спецрейсом з Китаю.

– У Міжнародному аеропорту міста Харків працівники Держприкордонслужби забезпечили прикордонне оформлення 94 осіб, які прибули спецрейсом з Китаю.

У Держприкордонслужбі зазначили, що на борту літака, окрім, 22 осіб – членів екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу, прилетіло 72 пасажири.

– Серед пасажирів, які будуть направленні на обсервацію, 45 громадян України та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).































Евакуйовані українці й іноземці зійшли з борту в Харкові / 8 фотографий

Інформацію про осіб, які прибули в Україну, прикордонники отримали завчасно, тому їхню перевірку за всіма базами даних здійснили ще до прильоту.

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Біля трапу літака інспектори прикордонного контролю лише провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців.

– Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у відокремленій зоні летовища, – додали у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, о 11.50 у Харкові приземлився літак з евакуйованими із Уханя. З Харкова пасажирів рейсу транспортують в санаторій на Полтавщині.

Фото: Держприкордонслужба