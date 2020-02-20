Евакуйовані з Уханя пройдуть прикордонний контроль біля трапа літака – Гончарук

Евакуйовані з Уханя громадяни України та інших держав пройдуть паспортний і митний контроль безпосередньо біля трапа літака.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

– Літак спецрейсу здійснив посадку в міжнародному аеропорту міста Бориспіль для дозаправки і вилетить до Міжнародного аеропорту Харків. Там будуть вжиті всі можливі заходи з дотриманню безпеки пасажирів, членів екіпажу та працівників аеропорту. Борт буде розміщений на окремій ізольованій стоянці. Всі процедури (паспортний контроль, митні формальності) будуть виконані біля трапа літака, – написав Гончарук.

Читайте: Літак з Уханя в Борисполі: що відбувається на борту – перше відео

Прем’єр підкреслив, що евакуація пройшла успішно, а всі пасажири, члени екіпажу і супроводжуючі особи почуваються задовільно, їх оглянули медики, жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій у них немає.

– Далі 45 українців і 27 іноземних громадян, екіпаж літака та супроводжуючі особи будуть доставлені спеціальним транспортом ДСНС України в супроводі і під охороною поліції на територію медичного центру Національної гвардії України Нові Санжари в Полтавській області, – розповів Гончарук, підкресливши, що жодної загрози для тих, хто перебуває там і навколишніх об’єктів немає.

Нагадаємо, літак з евакуйованими з Уханя вилетів з Борисполя до Харкова.

Джерело: Олексій Гончарук