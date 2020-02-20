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Факти / Україна / Суспільство

Інфіковані коронавірусом українці з лайнера Diamond Princess одужали

Два громадянина України, члени екіпажу лайнера Diamond Princess, одужали після інфікування коронавірусом.

Так заявив глава парламентського комітету з питань здоров’я нації із фракції Слуга народу Михайло Радуцький.

– За статистикою, серед 15% людей, що видужали, є двоє українців, – повідомив Радуцький під час спілкування з журналістами у Верховній Раді.

 

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Нагадаємо, 20 січня круїзний лайнер Diamond Princess відправився у кількатижневий круїз, що мав завершитися 4 лютого, проте в одного із пасажирів виявили підозру на коронавірус.

Під час перевірки пасажирів кількість інфікованих зросла. На борту судна перебувало 25 громадян України.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, яка ситуація з українцями на лайнері Diamond Princess.

Фото: Слуга Народу

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