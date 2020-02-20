У зв’язку із ситуацією у Нових Санжарах відбувся брифінг представників Міністерства охорони здоров’я.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що Україна не залишила своїх громадян у біді. Він нагадав, що було евакуйовано 45 українців і 27 іноземців.

Вони будуть розміщені в обсерваторі для тимчасової ізоляції. Усі евакуйовані абсолютно здорові, пройшли медичне обстеження китайськими і українськими медиками. Трьом українцям, яких не пустили на борт через високу температуру, наразі проводять медичне обстеження у Китаї.

Віктор Ляшко наголосив, що додатково у санаторії перебуватимуть двоє лікарів і медична сестра. Це кваліфікована бригада із закладу медицини катастроф. Вони двічі на день проводитимуть медико-санітарні спостереження кожного евакуйованого. У разі появи симптомів вірусу медики викличуть бригаду екстреної медичної допомоги, яка транспортуватиме хворого до лікарні в Полтаві або Харкові.

Харчування евакуйованих забезпечать за допомогою кейтерингу. До обсерватора тричі на день привозитимуть їжу в індивідуальних боксах. Її розноситимуть стюардеси, які були на борту літака під час евакуації. Щоб виключити будь-яку можливість передання вірусу, стічні води планують знезаражувати в резервуарі.

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Віктор Ляшко також пояснив, чому неможливо було евакуювати всіх до звичайної лікарні:

– Якщо ми евакуюємо 100 здорових осіб для ізоляції в лікарню, коли в країні підвищений сезон епідемічної захворюваності на грип, то обмежимо в доступі до допомоги українців, які її потребуватимуть. Оскільки потрібно буде залучити медперсонал, зайняти місця і боксоване відділення.

Він також пояснив, що для обсервації обрали санаторій у Нових Санжарах, оскільки це заклад державного рівня, який можна було швидко звільнити. Крім того, він розташований не в центрі міста, має окремий виїзд, гарне транспортне сполучення, недалеко від Харкова і Полтави.

Нагадаємо, раніше очільник Полтавщини Олег Синєгубов звернувся до громадян через протести в Нових Санжарах. Місцеві жителі проти того, щоб евакуйованих з Китаю українців розміщували на обсервацію у місцевому санаторії.