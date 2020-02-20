Колона з евакуйованими громадянами України та інших держав з Уханя (Китай) виїхала з аеропорту в Харкові.

Станом на 13.50, автобуси з українцями вирушили в Нові Санжари Полтавської області.

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Там перебувають 45 українців та 27 іноземців, зокрема громадяни Іспанії, Аргентини, Норвегії, Чорногорії, Ізраїлю та інших.

Раніше Факти ICTV писали, що для забезпечення конструктивного діалогу між мешканцями і правоохоронними органами в Нові Санжари виїхали три народних депутата.

У Полтавську область виїхав депутат-мажоритарник Костянтин Касай. Він представляє округ, до якого входять Нові Санжари.

Також виїхала Тетяна Циба (комітет з питань свободи слова) і Максим Перебийніс (комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичної страхування).