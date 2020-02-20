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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: експерти оцінили ризик спалаху епідемії

20 лютого з китайського міста Ухань евакуювали українців, які не мали симптомів ГРВІ.

Для поселення евакуйованих українців в обсерваторі та їх утримання з резервного фонду бюджету виділено кошти.

Письмова згода на перебування в умовах обсервації впродовж щонайменше 14-ти днів – одна з умов евакуації з Уханя.

Однак експерти впевнені, що ймовірність спалаху епідемії коронавірусу в Україні навіть після прильоту рейсу з евакуйованими з Уханя залишатиметься мізерною.

Читайте: Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

За словами фахівців, ситуація з коронавірусом Covid-19 залежить від того, чи вдасться науковцям знайти вакцину та зупинити епідемію, аби вона не поширювалася на інші країни Азії, куди туристи з України не припинили літати.

Після пропозиції розмістити евакуйованих українців в тих чи інших закладах в різних областях України призвели до протестів місцевих жителів. Люди почали перекривати дороги, встановлювати блокпости і приносити шини.

Лікарі зазначають, що найгіршими ворогами для людства є не стільки коронавірус, як невігластво і паніка.

Динаміка захворюваності на коронавірус Covid-19 показує, що щоденна кількість тих, хто одужав, майже зрівнялися із кількістю тих, хто захворів.

До слова, МОЗ спростувало фейк про захворювання на коронавірус в Україні.

Джерело: Ранок у великому місті

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