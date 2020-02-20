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Факти / Україна

Літак SkyUp пройшов дезінфекцію після евакуації українців з Уханя

Літак SkyUp Airlines, який евакуював українців з китайського міста Ухань, вже пройшов дезінфекцію.

Її було проведено з дотриманням міжнародних медико-санітарних вимог із застосуванням всіх необхідних заходів безпеки. Додатково на літаку замінять фільтри системи кондиціонування.

Борт буде абсолютно безпечним для подальшої експлуатації та продовжить роботу у звичайному режимі.

Читайте: Чому евакуйованих із Китаю везуть у Нові Санжари – пояснення МОЗ

Нагадаємо, літак  авіакомпанії SkyUp Airlines через спалах коронавірусу вранці 20 лютого з китайського міста Ухань до України евакуював 49 українців і 27 іноземців. На борту літака перебувало також 17 членів екіпажу.

Усі вони повинні пройти двотижневу обсервацію у санаторії в Нових Санжарах Полтавської області.  Однак, місцеві жителі проти того, щоб евакуйованих розміщували у закладі.

Наразі сутички у Нових Санжарах посилились, оскільки українців почали підвозити до міста.

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