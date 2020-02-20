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Факти / Україна

Літак з евакуйованими з Уханя не зміг сісти у Харкові через густий туман

Літак, який евакуює українців та іноземців з Уханя, не зміг сісти у Харкові ймовірно через сильний туман.

Як свідчать дані з сайту Flightradar24, літак зробив більше 25 кіл над Харківською областю.

  • літак з Китаю
  • евакуація українців з китаю
  • літак з Китаю
  • евакуація українців з китаю
Літак з евакуйованими з Уханя не зміг сісти у Харкові через густий туман / 2 фотографии

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Скоріше за все він не зміг сісти через густий туман.

В аеропорту Харкова чергують медики в захисних костюмах, бригади швидкої та автобуси.

Водночас голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що аеропорт Харкова мав бути лише транзитом для транспортування українців.

Раніше Факти ICTV писали про те, що літак з Уханя змінив курс з Харкова на Київ.

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