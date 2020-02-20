Місце приземлення спецрейсу PQ 7302 із евакуйованими з КНР українцями та іноземцями не афішують через деякі політичні сили.
Про це повідомив голова парламентського комітету із питань здоров’я нації, народний депутат від фракції Слуга народу Михайло Радуцький.
– Почитайте пресу і ви зрозумієте, чому не повідомляється. Деякі політичні сили вирішили на людській біді підняти хайп, ці всі речі. Тому і не повідомляється, – сказав Радуцький.
Він додав, що в Україні деякі політичні сили поділяють українців на правильних і неправильних.
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До слова, сьогодні в Україну прилетять евакуйовані з китайського міста Ухань. Ляшко розповів, що їх утримуватимуть в ізоляції протягом 14 днів.
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