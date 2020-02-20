МОЗ спростувало фейк про захворювання на коронавірус в Україні

Деякі установи отримали листи з нібито електронної пошти МОЗ з інформацією про п’ять випадків захворювання на новий тип коронавірусу на території України.

За інформацією прес-служби Міністерства охорони здоров’я, зазначена інформація є помилковою.

– Сьогодні, 20 лютого, зловмисниками розповсюджується неправдива інформація про начебто лабораторно підтверджені випадки коронавірусу Covid-19 в Україні. Ця інформація не відповідає дійсності і є відвертим фейком та спланованою провокацією, – повідомили у прес-службі МОЗ.

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У МОЗ нагадали, що подібні провокації популяризують суспільство, а також несуть загрозу національній безпеці.

Міністерство закликало громадян зберігати спокій і перевіряти інформацію, яку вони отримують.

До слова, лікарі проведуть повну медичну перевірку евакуйованих з Китаю громадян перед тим, як їх відправлять до медичного закладу в Нових Санжарах.