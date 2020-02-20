20 лютого в західних, Житомирській, Вінницькій областях, вночі також у Криму та Приазов’ї місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів.
У центральних, південних і східних областях вночі та вранці місцями туман.
На сході країни і в Карпатському регіоні вночі на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
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Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, в Одеській і Миколаївській областях місцями до 11° тепла.
У Карпатах невеликий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу.
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