20 лютого в західних, Житомирській, Вінницькій областях, вночі також у Криму та Приазов’ї місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів.

У центральних, південних і східних областях вночі та вранці місцями туман.

На сході країни і в Карпатському регіоні вночі на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, в Одеській і Миколаївській областях місцями до 11° тепла.

У Карпатах невеликий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу.

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