Полтавська облрада проведе позачергову сесію через ситуацію у Нових Санжарах

На 21 лютого на 10.00 запланована позачергова сесія Полтавської обласної ради. Її вирішили скликати через ситуацію у Нових Санжарах, де у медичному закладі проходитимуть карантин евакуйовані з Китаю громадяни.

Про це у Facebook повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

– Очікуємо керівництво МОЗ та інші компетентні служби, керівників та депутатів громади. Потрібно унеможливити будь-які прояви дестабілізації ситуації в області та поінформувати людей, – повідомив Біленький.

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У Нових Санжарах розпочалися протести через рішення розмістити евакуйованих з Уханя громадян в одному з медичних закладів селища.

Люди блокували дорогу і влаштували невелику сутичку з правоохоронцями, коли ті намагалися звільнити її для проїзду.

Евакуйовані громадяни знаходитимуться на карантині протягом 14 днів.

До слова, у жодного з пасажирів та членів екіпажу літака, який прилетів з Уханя, не виявили симптомів ГРВІ.

Джерело: Олександр Біленький