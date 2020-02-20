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Факти / Україна

Прийом евакуйованих з Китаю: СБУ просять порушити справу через протести

Протести у Винниках на Львівщині проти можливого приїзду евакуйованих із Китаю українців та іноземців, повинні розглядатися Службою безпеки України.

Із закликом відкрити кримінальну справу через протести до голови СБУ звернулася група народних депутатів.

На думку народних обранців, дії громадян у Винниках містять ознаки злочину за ст.295 КК (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку).

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З невідомих причин бланк документа датовано 25 вересня 2019 року.

Прийом евакуйованих з Китаю: СБУ просять порушити справу через протести / 2 фотографии

Як повідомлялося, 19 лютого під час протестів у Винниках місцеві жителі перекрили під’їзди до місцевого госпіталю ветеранів воєн і репресованих.

Джерело: Українська правда

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