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Факти / Україна

Писали, щоб не їхали сюди: мама українки з Китаю розповіла про погрози

Дівчині з України, яку евакуювали з китайського міста Ухань, в соцмережах надходили погрози.

Мати українки Вікторії розповіла про ситуацію, що склалася навколо евакуації, і що її доньці писали гнівні коментарі.

– Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди, – каже її мати Світлана.

эвакуация из Китая

За словами жінки, під час перельоту ніхто не знав, куди їх везуть і де приземлиться літак.

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Навколо евакуації сталася паніка. Люди виходять на протести в селищі Нові Санжари з вимогою не селити в місцеву лікарню евакуйованих з Китаю.

– Люди просто нелюди, ну як так можна? Вони так кажуть, бо це не стосується їхніх дітей. Перед посадкою на борт їх сто разів перевірили. Якби були якісь симптоми, їх би не пустили на борт, – розповідає жінка.

До слова, в Нових Санжарах почалися протести через рішення розмістити евакуйованих з Уханя громадян в одній з медичних установ селища.

Джерело: BBC

Фото: Посольство України в Китаї

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