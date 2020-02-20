Медичний центр Національної гвардії Нові Санжари, який знаходиться у однойменному селищі міського типу Полтавської області, готовий до обсервації евакуйованих громадян з міста Ухань (Китай).

– Установа забезпечена необхідними матеріальними засобами та має добре розвинену інфраструктуру. Медики мають індивідуальні засоби захисту та знають необхідні процедури, аби забезпечити суворий режим санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки, – зазначили у прес-службі Нацгвардії України.

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На території центру 200 місць. Номери забезпечені умивальником, туалетом, душем, меблями, радіоточкою, телевізором, холодильником, кондиціонером. Санвузол знаходиться в кожній кімнаті.

Варто зазначити, що медцентр розташований на віддаленій від основної заселеної території населеного пункту Нові Санжари. Тому евакуйовані громадяни, яким потрібно буде пройти період обсервації не будуть жодним чином перетинатися із місцевими мешканцями.

Нагадаємо, 20 лютого евакуювали 45 українців та 27 іноземців з китайського міста Ухань, охопленого епідемією короновірусу. Літак з евакуйованими приземлився у Харкові. Потім людей перевели до смт Нові Санжари Полтавської області, в якому розташований санаторій Нацгвардії. Саме там облаштували місце для обсервації евакуйованих.

Місцеві мешканці з самого ранку протестують, аби в одному їх санаторіїв розміщували людей для обсервації.