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Факти / Україна

Серед евакуйованих із Китаю є діти від 2 років – Гончарук

Екіпаж літака, яким українці прибули з Уханя, проявили надзвичайну відданість справі, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Глава уряду поспілкувався телефоном з пілотами та іншими членами екіпажу.

– Подякував їм за роботу та надзвичайну відданість справі. Завдяки їм 45 українців та 28 іноземців, включно з дітьми від 2 років, повертаються додому, – розповів Гончарук.

Читайте: Що відбувається в Нових Санжарах: як місто зустрічає евакуйованих з Китаю

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук вилетів у Нові Санжари, де будуть знаходитися евакуйовані громадяни з Китаю на обсервації.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за евакуацією українців із Китаю та ситуацією у Нових Санжарах.

Фото: Урядовий портал

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