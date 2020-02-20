Серед евакуйованих із Китаю є діти від 2 років – Гончарук

Екіпаж літака, яким українці прибули з Уханя, проявили надзвичайну відданість справі, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Глава уряду поспілкувався телефоном з пілотами та іншими членами екіпажу.
– Подякував їм за роботу та надзвичайну відданість справі. Завдяки їм 45 українців та 28 іноземців, включно з дітьми від 2 років, повертаються додому, – розповів Гончарук.
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Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук вилетів у Нові Санжари, де будуть знаходитися евакуйовані громадяни з Китаю на обсервації.
Нагадаємо, Факти ICTV стежать за евакуацією українців із Китаю та ситуацією у Нових Санжарах.
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