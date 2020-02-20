Слуга народу відправила трьох депутатів в Нові Санжари

Для забезпечення конструктивного діалогу між мешканцями і правоохоронними органами в Нових Санжарах виїхали три народних депутата.

У Полтавську область виїхав депутат-мажоритарник Костянтин Касай. Він представляє округ, до якого входять Нові Санжари.

Також виїхала Тетяна Циба (комітет з питань свободи слова) і Максим Перебийніс (комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичної страхування).

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За словами замглави фракції Слуга народу Євгенії Кравчук, зроблено все можливе, щоб вірус в Україну не потрапив.

– Ми повинні пояснити, що заходи безпеки – безпрецедентні. І зроблено все можливе і неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить. А ще нагадати, що всі ми люди, а ті, хто повернувся з Китаю також українці, – написала Кравчук.

До слова, в Нових Санжарах з місцевими активістами зустрівся Голова Полтавської ОДА Синегубов.

Джерело: Yevheniya.khudzik

Фото: Yevheniya.khudzik