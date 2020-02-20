Очільник Полтавщини Олег Синєгубов звернувся до громадян через напружену ситуацію в Нових Санжарах, де в санаторії на двотижневій обсервації перебуватимуть евакуйовані з Уханя українці.

Ми перебуваємо у Нових Санжарах від самого ранку, щоб переконатися, що ані місцевим мешканцям, ані жителям Полтавської області нічого не загрожує. Усі міністерства та служби готові до спільних та злагоджених дій, – повідомив він.

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Олег Синєгубов звернув увагу на те, що щодо обсервації розповсюджується багато фейків і закликав не вірити їм:

– Евакуація та обсервація здійснюється з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки і з урахуванням усіх рекомендацій ВООЗ. Ми своїх у небезпеці не залишимо. Ми евакуюємо здорових людей. На борту літака немає осіб з симптомами респіраторних захворювань. Ми робимо все, щоб жителі Полтавської області були у безпеці.

Нагадаємо, наразі у Нових Санжарах тривають сутички з поліцією. Місцеві жителі проти того, щоб евакуйованих з Китаю українців розміщували на обсервацію у місцевому санаторії.

Раніше на місце прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який запевнив, що евакуйовані українці здорові.