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Факти / Україна

Це наші люди! Пасажири Борисполя про евакуацію українців з Китаю

Пасажири, які прибули сьогодні в Міжнародний аеропорт Бориспіль, вважають правильним проведення евакуації українців з Ухані і заявили, що через це не варто протестувати.

– Нехай прилітають. Вони ж теж наші земляки, – сказала одна з пасажирок.

За словами персоналу аеропорту, їм видають маски і всі необхідні засоби захисту від інфекції.

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– Дезінфекцію проводимо. Всі дають, ми не боїмося, – розповіла одна з працівниць.

Інші пасажири розповіли, що навіть не знали про те, що сьогодні відбувається евакуація українців з Китаю.

– Це ж наші люди! Нехай повертаються, – сказала пасажирка і зазначила, що не боїться коронавірусу.

Нагадаємо, 20 лютого в Україну прилетять евакуйовані з китайського міста Ухань. Поки точно невідомо, де розмістять прибулих з Китаю. У МОЗ повідомили, що їх тримуватимуть в ізоляції протягом 14 днів.

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