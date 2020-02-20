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Факти / Україна / Суспільство

У Борисполі сів літак з евакуйованими з Китаю українцями

Літак із евакуйованими українцями з Китаю приземлився у аеропорту Борисполя. За даними МВС, літак здійснить дозаправку та вирушить у Міжнародний аеропорт Харків.

20 лютого о 9.40 годині український пасажирський літак спецрейсу PQ 7302 із евакуйованими з КНР громадянами здійснив посадку.

На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану їхнього здоров’я проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР.

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На борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими.

У Борисполі сів літак з евакуйованими з Китаю українцями / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про те, що літак з Уханя змінив курс з Харкова на Київ.

Джерело: МВС

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