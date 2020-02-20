У громадян, які раніше прибули з Китаю в Україну, коронавірус не виявлено

У громадян, які прилетіли раніше з Китаю в Україну не було зафіксовано коронавірусу під час інкубаційного періоду.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, 17 лютого закінчився інкубаційний період, який тривав 14 днів з часу прильоту останнього прямого рейсу з Китаю.

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– Інкубаційний період для появи COVID – 19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Під час медико-санітарного спостереження у жодного пасажира і члена екіпажу не виявлено симптомів хвороби, – написав Ляшко.

Ляшко додав, що після виходу з літака пасажири і екіпаж пройшли температурний скринінг. Після цього епідеміологи протягом інкубаційного періоду зв’язувалися з пасажирами на 5 і 14 день.

– Тепер ми точно можемо сказати – вони здорові. На бортах прямих рейсів з Китаю не було жодної інфікованої людини. Нагадую, що людей, які прилетіли суміжними рейсами, згідно з рекомендаціями ВООЗ, перевіряли в проміжній країні, як тільки вони покинули прямий рейс з Китаю, – додав він.

До слова, сьогодні в Україну прилетять евакуйовані з китайського міста Ухань. Ляшко розповів, що їх утримуватимуть в ізоляції протягом 14 днів.