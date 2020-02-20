У Харкові приземлився літак з евакуйованими із Уханя

20 лютого о 11.50 годині ранку, український пасажирський літак спецрейсу PQ 7302 із евакуйованими з КНР громадянами приземлився у Харкові.

З Харкова пасажирів рейсу транспортують в санаторій на Полтавщині.

О 9.40 літак приземлявся у Київській області, аби дозаправити лайнер паливом, після чого літак вилетів до місця призначення.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що всі санітарні норми збережено, жоден пасажир не є інфікованим, тому зараз їх доставлять на базу обсервації.

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Нагадаємо, евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть доставлені в медичний центр Національної гвардії України Нові Санжари в Полтавській області, де вони будуть перебувати протягом 14 днів.