Якщо в когось з евакуйованих українців виявиться підозра на коронавірус, то термін перебування всіх інших людей також продовжать ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру.

У Кабміні також зазначили, якщо в когось із громадян, які прибули з китайського міста Ухань, погіршиться самопочуття, то на локації цілодобово перебуватимуть лікарі.

Вони забезпечені усім необхідним та готові допомогти. Крім цього, поряд постійно чергуватиме машина екстреної допомоги.

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Українці, які не матимуть симптомів захворювання, повернуться додому. Іноземні громадяни також зможуть повернутися до своїх країн після успішного проходження 14-денної обсервації.

Нагадаємо, Україна 20 лютого евакуювала з Уханя 45 українців та 27 іноземців. Після обстежень евакуйовані прибудуть на Полтавщину, у санаторій до Нових Санжар, де вони перебуватимуть у закритому медцентрі Нацгвардії.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта зазначив, що стан здоров’я евакуйованих з Уханя задовільний.

Фото: МВС