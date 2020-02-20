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Вихідні у лютому 2020: скільки відпочиватимуть українці

У лютому 29 днів, з яких 20 робочих і дев’ять вихідних – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 числа.

Кількість робочих днів у лютому дорівнює 20. При цьому 2020-й рік – високосний, а отже, у лютому буде не 28, а 29 днів.

Офіційних державних свят в лютому немає, тільки вихідних 9 днів, які припадають на суботу та неділю.

Читайте: Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина, цьогоріч він припадає на п’ятницю.

Вихідні у лютому 2020: скільки відпочиватимуть українці

Серед інших неофіційних свят є Всесвітній день боротьби проти раку (4 лютого), День безпечного інтернету (4 лютого), Міжнародний день бармена (6 лютого), Міжнародний день стоматолога (9 лютого), Всесвітній день хворого (11 лютого).

Раніше Факти ICTV писали любовний гороскоп на 2020 рік.

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