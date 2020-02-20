Президент Володимир Зеленський заявив, що літак з евакуйованими з Уханя українцями спочатку приземлився у Борисполі на дозаправлення через складні погодні умови. Далі він полетить у місце призначення – аеропорт Харкова.

За його словами, зробили усе можливе для того, щоб запобігти потраплянню коронавірусу в Україну.

– Декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура. Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин та обсервацію протягом 14 днів, – повідомив Зеленський.

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Президент додав, що евакуйовані громадяни житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах, який повністю ізолюють та переведуть на суворий режим бактеріологічної безпеки.

На найближчі два тижні у вказаного об’єкту охорона буде більшою, ніж у більшості інших будівель країни та глави держави.

Зеленський також заявив про те, що жодної бактеріологічної небезпеки немає.

Проте існує інша небезпека – коли в країні намагаються перекрити траси, блокувати госпіталі, щоб не пустити в Україну своїх громадян.

Нагадаємо, поблизу Нових Санжар розпочалися протести із закликами не пустити до медзакладу евакуйованих з Уханя громадян.

Джерело: Zelenskiy/Official

Фото: МВС України