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Факти / Україна

Евакуйованим з Китаю нададуть психологічну допомогу – МОЗ

Евакуйованим українцям з Уханя буде надана психологічна допомога. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль на пленарному засіданні Верховної Ради.

– Люди, звичайно, вимагатимуть психологічної допомоги, тому зараз відбувається комунікація з Червоним Хрестом про забезпечення, в тому числі психологів, тому що перебувати здоровим людям в обсервації протягом 14 днів досить складно, – сказав він.

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Він додав, що евакуйовані знаходяться в номерах по двоє в санаторії і забезпечені гарячим харчуванням.

Харчування готується за межами санаторію і доставляється в одноразовому посуді, яка після прийняття їжі утилізується.

– Каналізаційна система – окрема, як і водопостачання, – зазначив він.

За словами Коваля, обробка стічних вод відбувається, як в інфекційних лікарнях під час посиленого режиму.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з Уханя українці були вивезені в медичний центр в селищі Нові Санжари. У селищі почалися протести через заселення людей на обсервацію.

За порушення затримано 24 людей. Наразі правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у Нових Санжарах.

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