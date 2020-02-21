Кабмін планує навесні оцифрувати всю територію України

Весною уряд планує оцифрувати всю територію України.

Про це розповів Олексій Гончарук під час звіту уряду у Верховній Раді.

– Уперше в історії Україні вже об’єднані карти кадастрів. Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України. Це дозволить нам проводити інвентаризацію і аналізувати наявні ресурси, – зазначив Гончарук.

Окрім цього, за словами прем’єра, на карту України нанесли понад 111 тис. соціально важливих об’єктів.

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Також він додав, що уряд вже провів аудит держави.

– Фактично уряд працює з 1-го вересня. Почали з аудиту держави. Аудит складався з багатьох частин. Ми провели оцінку наявного населення, щоб розуміти кількість людей, їхній віковий та гендерний склад.

Раніше Олексій Гончарук зазначав, що вже оголошено тендер на проведення аерофотозйомки України.