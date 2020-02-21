Мендель про Нові Санжари: Зеленський зробив все, щоб уряд добре комунікував

Президент України Володимир Зеленський присвятив весь день протестам у Нових Санжарах проти приїзду евакуйованих з Ухані.

Про це розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель в ефірі одного з телеканалів.

– Він абсолютно весь день присвятив цій ситуації. В принципі, він був готовий до того, що можуть бути якісь нюанси, тому що ми готувалися, – сказала вона.

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За її словами, глава держави зробив все, щоб уряд добре комунікував.

– Він намагався зробити все, точніше він не намагався, він дійсно зробив все, тому що він присвятив весь день тому, щоб і уряд добре комунікував, і всі служби спрацювали, – зазначила вона.

Нагадаємо, 20 лютого в Харкові приземлився літак з евакуйованими з Ухані, після чого вони пройшли медичний огляд, і були вивезені в медичний центр в селищі Нові Санжари.

Незважаючи на те, що у жодного з евакуйованих людей не виявили симптомів захворювання на коронавірус, в Нових Санжарах почалися протести через заселення людей на обсервацію.

Місцеві жителі блокували дорогу і влаштовували сутички з поліцією, але евакуйованих людей вдалося доставити в медичний центр.

За порушення затримано 24 людей. Наразі правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у Нових Санжарах.