Міжнародний день рідної мови у світі щорічно відзначають 21 лютого. Свято встановили у листопаді 1999 року на Генеральній конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної різноманітності.

21 лютого 1952 року у Бангладеші пакистанська влада жорстоко розігнала акцію протесту проти урядової заборони на використання бенгальської мови. Після проголошення незалежності Бангладеш у 1971 році цей день відзначають у країні як день загиблих за рідну мову.

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Тому ЮНЕСКО запропонувала саме 21 лютого відзначати Міжнародний день рідної мови.

Аби перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову, Факти ICTV створили тест з каверзними запитаннями.

Раніше Факти ICTV писали, що до вересня 2020 року Міністерство культури, молоді та спорту планує запустити безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови.