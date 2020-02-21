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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ зміцнив гривню: курс валют на 21 лютого

Нацбанк України зміцнив гривню відносно долара та євро.

На 21 лютого долар здешевшав на 5 копійок – до 24,47 грн.

Євро також здешевшав – на 6 копійок, і становить 26,42 грн.

Читайте: Чому гривня падає після стрімкого зростання – НБУ назвав причини

Курс валют на 21.02.2020 від НБУ:

  • $1 – 24,47 грн;
  • €1 – 26,42 грн;
  • 1 злотий – 6,1722 грн;
  • 10 російських рублів – 3,8362 грн.

Раніше аналітики дали прогноз курсу гривні на лютий 2020 в діапазоні 24,5-25,5 грн за долар.

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